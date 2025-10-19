Policía británica investiga si el príncipe Andrés intentó desacreditar a su acusadora Virginia Giuffre

La policía británica confirmó el domingo que investiga si el príncipe Andrés pidió a un miembro de su escolta que buscara información comprometedora de la mujer que lo acusó de agresión sexual, la fallecida Virginia Giuffre.

Bajo presión del monarca, Andrés renunció esta semana al título de duque de York tras nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el fallecido agresor sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Giuffre, quien acusó a Epstein de usarla como esclava sexual, dijo que tuvo relaciones sexuales con Andrés en tres ocasiones distintas, incluida una cuando era menor de edad.

Según el diario Mail on Sunday, el hijo de la fallecida Isabel II y hermano del rey Carlos III intentó montar una campaña de desprestigio contra Giuffre, que se quitó la vida este año.

El diario asegura que en 2011 el príncipe dio la fecha de nacimiento y el número de seguro social de Giuffre a un miembro de su escolta oficial, financiada por el Estado, y le pidió que investigara a la mujer.

“Estamos al tanto de los informes de los medios y estamos investigando activamente las afirmaciones”, dijo un portavoz de la Met en un comunicado enviado por correo electrónico a la AFP.

La solicitud de Andrés, según el diario, se produjo poco antes de que se publicara la célebre foto tomada en Londres que parece mostrar al príncipe con el brazo alrededor de la cintura de Giuffre.

Según los informes, Andrés envió un correo electrónico al entonces subsecretario de prensa de la fallecida reina Isabel II y le informó de la solicitud que le había hecho a su guardaespaldas. Todo indica, sin embargo, que el escolta no tomó acción alguna.

El príncipe, de 65 años, siempre ha negado las acusaciones de agresión sexual y evitó un juicio civil en Nueva York llegando a un acuerdo multimillonario con la mujer.

Las acusaciones han recibido una renovada atención antes de la publicación la próxima semana de las memorias póstumas de Giuffre, quien se suicidó el pasado mes de abril a los 41 años de edad.