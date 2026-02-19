El rey Carlos III dice que “la justicia debe seguir su curso”, tras el arresto de su hermano el expríncipe Andrés

Escuchar
Resumen

El rey Carlos III de Gran Bretaña asiste a una recepción en el Palacio de Holyroodhouse, Edimburgo, el 19 de enero de 2026. (Foto de Jane Barlow / AFP).
El rey Carlos III de Gran Bretaña asiste a una recepción en el Palacio de Holyroodhouse, Edimburgo, el 19 de enero de 2026. (Foto de Jane Barlow / AFP).
/ JANE BARLOW
Por Agencia AFP, Agencia EFE

El rey Carlos III declaró el jueves que “la justicia debe seguir su curso” tras el arresto de su hermano, el expríncipe Andrés, salpicado por el caso Epstein y bajo sospecha de mala conducta durante su etapa como enviado comercial de Reino Unido.

