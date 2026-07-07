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Resumen

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El príncipe Harry, duque de Sussex. (Foto de HENRY NICHOLLS / AFP)
El príncipe Harry, duque de Sussex. (Foto de HENRY NICHOLLS / AFP)
/ HENRY NICHOLLS
Por Agencia EFE

El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana, tildó de “encubrimiento total y evidente” la decisión de la justicia británica de desestimar este martes su demanda -junto con otros seis famosos, como Elton John- contra el tabloide Daily Mail por recopilación ilegal de información.

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