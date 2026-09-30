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Resumen

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El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, al salir de los Tribunales Reales de Justicia, el Tribunal Superior de Gran Bretaña, en el centro de Londres, el 9 de abril de 2025. (Foto de HENRY NICHOLLS / AFP)
El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, al salir de los Tribunales Reales de Justicia, el Tribunal Superior de Gran Bretaña, en el centro de Londres, el 9 de abril de 2025. (Foto de HENRY NICHOLLS / AFP)
/ HENRY NICHOLLS
Por Agencia AFP

Un portavoz del príncipe Harry de Inglaterra arremetió este miércoles contra los paparazzi y su “intrusión inaceptable en la privacidad de los niños”, después de que dos hombres fueron vistos mirando hacia el interior del colegio al que asisten a sus hijos Archie y Lilibet.

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