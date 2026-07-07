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Resumen

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El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a Chatham House, en el centro de Londres, el 7 de julio de 2026. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP).
El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a Chatham House, en el centro de Londres, el 7 de julio de 2026. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP).
/ JUSTIN TALLIS
Por Agencia EFE

La justicia británica falló este martes contra el príncipe Harry y otros demandantes, entre ellos Elton John, en el juicio contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del Daily Mail y Mail on Sunday, al considerar no demostradas las acusaciones de que los periódicos obtuvieron información privada por medios ilícitos.

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