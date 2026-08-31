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Resumen

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El príncipe Harry, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, en un carruaje tirado por caballos tras asistir al desfile del cumpleaños de la reina, "Trooping the Colour", en Horse Guards Parade, Londres, el 9 de junio de 2018. (Foto de Niklas HALLE'N / AFP).
El príncipe Harry, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, en un carruaje tirado por caballos tras asistir al desfile del cumpleaños de la reina, "Trooping the Colour", en Horse Guards Parade, Londres, el 9 de junio de 2018. (Foto de Niklas HALLE'N / AFP).
/ NIKLAS HALLE'N
Por Agencia AFP

Tras su inesperado regreso al Reino Unido, el príncipe Harry y su esposa Meghan parecen enfocados en buscar su nueva casa en un pintoresco rincón rural del suroeste de Inglaterra, convertido ahora en un atractivo refugio de celebridades de primera fila.

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