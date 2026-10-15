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Resumen

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El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, saludan a su salida dell Community Recording Studio (CRS) en Nottingham, en el centro de Inglaterra, el 15 de octubre de 2026. (Foto de Darren Staples / AFP).
El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, saludan a su salida dell Community Recording Studio (CRS) en Nottingham, en el centro de Inglaterra, el 15 de octubre de 2026. (Foto de Darren Staples / AFP).
/ DARREN STAPLES
Por Agencia AFP

El príncipe Harry y su esposa Meghan realizaron este jueves su primera aparición pública juntos desde su regreso al Reino Unido, durante una visita en Nottingham, en el centro de Inglaterra, a una organización benéfica que apoya el hijo de Carlos III.

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