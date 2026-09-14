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El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex (izq.), y Meghan, duquesa de Sussex, salen tras asistir a los premios Endeavour Fund en Mansion House, Londres, el 5 de marzo de 2020. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP).
El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex (izq.), y Meghan, duquesa de Sussex, salen tras asistir a los premios Endeavour Fund en Mansion House, Londres, el 5 de marzo de 2020. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP).
/ JUSTIN TALLIS
Por Agencia AFP

El príncipe Harry y su esposa Meghan cambiaron a sus hijos de escuela por razones de seguridad apenas unos días después de que comenzaran el año escolar en Inglaterra, donde acaban de reubicarse, informaron el lunes varios medios británicos.

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