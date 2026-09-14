El príncipe Harry y su esposa Meghan cambiaron a sus hijos de escuela por razones de seguridad apenas unos días después de que comenzaran el año escolar en Inglaterra, donde acaban de reubicarse, informaron el lunes varios medios británicos.

Según los reportes, la comisión encargada de supervisar la seguridad de la familia real y de las figuras públicas también está evaluando el nivel de protección policial que necesitan el hijo menor del rey Carlos III y su familia tras su regreso al Reino Unido el 26 de agosto.

De acuerdo con los medios, Harry y Meghan han optado por vivir en los Cotswolds, una región campestre del centro de Inglaterra muy apreciada por las celebridades. Inscribieron a Archie, de siete años, y a Lilibet, de cinco, en una escuela privada cuyo nombre no se ha revelado.

La revista Hello! asegura que la distancia hasta ese colegio y el gran volumen de tráfico en el trayecto han generado inquietudes en materia de seguridad.

“La decisión de que los niños cambien de escuela se tomó tras una conversación con el equipo de seguridad de la familia sobre los aspectos prácticos de sus disposiciones actuales”, indicó un portavoz del duque y la duquesa de Sussex a la revista.

Al ser consultado, el equipo de Harry y Meghan no respondió el lunes a la AFP.

El príncipe y su esposa renunciaron en 2020 a sus obligaciones reales y se marcharon de manera estrepitosa de Reino Unido hacia Estados Unidos, en medio de un desencuentro con la familia real.

Tras ello, perdieron la protección policial a la que tenían derecho.

Según los medios, Harry y su familia recurren por el momento a agentes de seguridad privados, pero el príncipe ha solicitado al gobierno que intervenga para garantizar protección policial para él y su familia.

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La comisión encargada de la protección de personalidades públicas y de la realeza (Ravec) se reunió la semana pasada para abordar la protección de la familia del príncipe, quien cumple 42 años este martes.

Según la BBC, decidió examinar en detalle las amenazas que pesan, en particular, sobre el duque y su esposa.

A los ojos del rey, Harry y Meghan siguen siendo considerados “ciudadanos que actúan a título privado” y no en nombre de la familia real, según una carta oficial redactada en nombre de Carlos III a principios de septiembre.

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