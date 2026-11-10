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Resumen

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El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, llegan al Parlamento Europeo en Bruselas el 10 de noviembre de 2026 para asistir a la inauguración del "Monumento a las Pantallas Perdidas". Foto: NICOLAS TUCAT / POOL / AFP
El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, llegan al Parlamento Europeo en Bruselas el 10 de noviembre de 2026 para asistir a la inauguración del "Monumento a las Pantallas Perdidas". Foto: NICOLAS TUCAT / POOL / AFP
/ JOHN THYS
Por Agencia AFP

El príncipe Harry y su esposa Meghan llegaron este martes al Parlamento Europeo en Bruselas para defender la protección de los niños en internet, durante una visita ensombrecida por la detención del padre de la duquesa por presunta posesión de material pornográfico infantil.

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