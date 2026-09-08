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Resumen

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El príncipe Harry y Meghan Markle, el duque y la duquesa de Sussex se van después de un servicio de acción de gracias por el reinado de la reina Isabel II en la Catedral de San Pablo en Londres, el viernes 3 de junio de 2022. (Matt Dunham / AP)
El príncipe Harry y Meghan Markle, el duque y la duquesa de Sussex se van después de un servicio de acción de gracias por el reinado de la reina Isabel II en la Catedral de San Pablo en Londres, el viernes 3 de junio de 2022. (Matt Dunham / AP)
Por Agencia EFE

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, expresaron este martes su “sorpresa” por la carta difundida la víspera en la que se aclara que son “ciudadanos privados” y no miembros activos de la monarquía, y aseguraron que no se les informó con antelación de que esa carta sería hecha pública, informa la BBC.

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