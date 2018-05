Protestan contra "cultura de la violación" tras caso La Manada

"Sola, borracha, quiero llegar a casa" sin ser agredida, gritaron el viernes una multitud de españolas que se manifestaron en Madrid contra "la cultura de la violación", una nueva protesta contra la sentencia que exculpó de violación a cinco hombres que se autodenominaban La Manada.



A la cabeza del cortejo, la organización Movimiento Feminista decidió escribir en un lienzo "La calle, la noche, también son nuestras" para pedir seguridad y que se acabe "la cultura de la violación".

"Sola, borracha, quiero llegar a casa" sin ser agredida gritaron miles de personas que marcaron desde el ministerio de Igualdad hasta la sede del Tribunal Supremo.

Los manifestantes, de todas las edades, gritaban "¡No es abuso, es violación!", en alusión a la polémica sentencia de un tribunal de Pamplona, en el norte del país, sobre el caso La Manada.

Cinco sevillanos de entre 27 y 29 años fueron condenados el 26 de abril en Pamplona a nueve años de prisión cada uno por "abuso sexual" en grupo de una madrileña de 18 años en la entrada de un inmueble durante las fiestas de San Fermín de 2016.

Pero los jueces descartaron la violación, para la que el Código Penal español considera que debe haber "intimidación" y "violencia".

Según la asociación Movimiento Feminista unas 50.000 personas participaron en la protesta este viernes.

Los manifestantes criticaban una "justicia patriarcal" y la "violencia judicial" ejercida contra las víctimas. (Foto: AP/Francisco Seco) AP

"Lo más chocante del juicio fue que un juez dijo que quería la absolución para los cinco", protestó Sara Mosquera, estudiante de 20 años, en cuya pancarta se leía: "Siempre habrá manadas donde se proteja a los lobos".



Los atacantes -- entre ellos un Guardia Civil y un ex militar-- grabaron los hechos en unos videos que compartieron, jactándose con sus amigos en un grupo de mensajería que se denominaba La Manada.



Sin embargo, durante el juicio la joven víctima tuvo que justificarse por haber mantenido una actitud pasiva ante ellos. La defensa de los cinco hombres afirmaba que la víctima --que estaba ebria-- consintió a los actos porque en las imágenes no parecía decir "no". Ella dijo que estaba "shock" por el miedo.



Los manifestantes criticaban una "justicia patriarcal" y la "violencia judicial" ejercida contra las víctimas de violaciones cuando se les pide que explique porqué no se resistieron.

"La gota que colma el vaso"

El caso volverá a los tribunales y el gobierno del conservador Mariano Rajoy anunció que estudiará reformar el Código Penal para los delitos de índole sexual.



Pero los partidos políticos, las asociaciones feministas y los medios volvieron a poner el grito en el cielo al darse a conocer la comisión oficial encargada de la eventual reforma, formada exclusivamente por hombres. El viernes se rectificó la formación de esta comisión.



La indignación seguía viva entre muchas manifestantes que denunciaron la falta de una igualdad real en la sociedad.

Los manifestantes, de todas las edades, gritaban "¡No es abuso, es violación!". (Foto: Reuters/Susana Vera) Reuters

"La sentencia de La Manada ha sido la gota que colma el vaso", se indignó Ana Carbajo, psicóloga de 61 años, casi dos meses después de las masivas manifestaciones del 8 de marzo en España.



"Vivimos en una sociedad formalmente igualitaria, pero es solamente formalidad", explicó la mujer vestida de morado, el color tradicionalmente del feminismo.



Para, ella "las cosas no van peor pero antes no había rebelión, estábamos silenciadas por nuestras propias madres que no eran conscientes o no tenían las herramientas para defendernos".



El año pasado, 49 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o por sus ex en España, cinco veces más que en 2016.



Fuente: AFP