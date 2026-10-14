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Resumen

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El humo se eleva desde un incendio cerca de un grupo de manifestantes durante enfrentamientos con la policía antidisturbios en el centro de Tirana, Albania, el 14 de octubre de 2026. (Adnan Beci / AFP)
El humo se eleva desde un incendio cerca de un grupo de manifestantes durante enfrentamientos con la policía antidisturbios en el centro de Tirana, Albania, el 14 de octubre de 2026. (Adnan Beci / AFP)
/ ADNAN BECI
Por Agencia AFP

Las protestas antigubernamentales en la capital de Albania dejaron el miércoles varios edificios oficiales gravemente dañados y al menos uno en llamas, luego de que las manifestaciones derivaron en violencia por segunda noche consecutiva.

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