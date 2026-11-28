La policía de Albania recurrió a gases lacrimógenos y cañones de agua este sábado en Tirana, la capital, después de una nueva manifestación en la que jóvenes enmascarados atacaron edificios gubernamentales e incendiaron al menos una sede ministerial.

El país balcánico lleva meses de protestas, a menudo convertidas en batallas campales entre policía y manifestantes que exigen la dimisión del primer ministro, el socialista Edi Rama.

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La manifestación del sábado, que congregó a miles de personas en el centro de Tirana, desembocó en el lanzamiento de piedras, granadas de humo, fuegos de artificio y cócteles molotov contra edificios gubernamentales.

Periodistas de la AFP vieron el interior del Ministerio de Educación en llamas.

También observaron que manifestantes rompieron las ventanas del Ministerio de Transportes y del banco central e intentaron derribar la puerta del Ministerio de Interior.

Horas de choques entre policía y manifestantes dejaron la principal avenida de Tirana cubierta por una densa nube de humo.

El Ministerio de Salud reportó 17 heridos, entre ellos policías y periodistas.

El descontento en Albania comenzó en mayo con concentraciones pacíficas contra un proyecto de hotel de lujo en una reserva natural costera vinculada a la familia del presidente estadounidense Donald Trump.

Ese proyecto avivó la indignación por la supuesta corrupción y, en octubre, las protestas se ampliaron para denunciar también la mala atención sanitaria y la falta de perspectivas para los jóvenes.

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A finales de octubre, el gobierno aprobó una ley que impone multas de hasta 6.000 dólares por actos de violencia, saqueos o por ocultar la identidad durante las protestas.

La nueva legislación también permite a la policía restringir temporalmente las concentraciones cerca de las instituciones públicas y sancionar la incitación a la violencia en línea.

Desde entonces, las protestas han sido menos numerosas.

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