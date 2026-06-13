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Varias personas participaron en una manifestación de solidaridad en Belfast, Irlanda del Norte, Gran Bretaña, el 13 de junio de 2026. (EFE/EPA/Marie Therese Hurson)
Varias personas participaron en una manifestación de solidaridad en Belfast, Irlanda del Norte, Gran Bretaña, el 13 de junio de 2026. (EFE/EPA/Marie Therese Hurson)
/ Marie Therese Hurson
Por Agencia AFP

Miles de personas se congregaron este sábado en Belfast para afirmar que “el odio es la única amenaza en las calles” y denunciar los disturbios antiinmigrantes que tuvieron lugar tras un ataque con cuchillo del que se acusó formalmente a un sudanés, constató la AFP.

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