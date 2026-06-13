Miles de personas se congregaron este sábado en Belfast para afirmar que “el odio es la única amenaza en las calles” y denunciar los disturbios antiinmigrantes que tuvieron lugar tras un ataque con cuchillo del que se acusó formalmente a un sudanés, constató la AFP.
Miles de personas se congregaron este sábado en Belfast para afirmar que “el odio es la única amenaza en las calles” y denunciar los disturbios antiinmigrantes que tuvieron lugar tras un ataque con cuchillo del que se acusó formalmente a un sudanés, constató la AFP.
“Estoy conmocionada, realmente conmocionada”, declaró a la AFP Hilary Hunter, de 63 años, en esta protestas celebrada frente al ayuntamiento de la capital norirlandesa y convocada por la asociación Unite Against Racism.