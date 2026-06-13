Miles de personas se congregaron este sábado en Belfast para afirmar que “el odio es la única amenaza en las calles” y denunciar los disturbios antiinmigrantes que tuvieron lugar tras un ataque con cuchillo del que se acusó formalmente a un sudanés, constató la AFP.

“Estoy conmocionada, realmente conmocionada”, declaró a la AFP Hilary Hunter, de 63 años, en esta protestas celebrada frente al ayuntamiento de la capital norirlandesa y convocada por la asociación Unite Against Racism.

Los últimos días “nos devuelven a las horas oscuras”, dijo en referencia a los actos violentos entre republicanos, mayoritariamente católicos, y unionistas protestantes hasta 1998.

El martes por la noche estallaron disturbios en barrios mayoritariamente unionistas tras la difusión del video de un ataque con cuchillo a un hombre, el lunes en Belfast.

Fueron seguidos de enfrentamientos con la policía el miércoles.

Un grupo de personas se congregó en una manifestación contra el racismo y pidió calma en el centro de Belfast, Irlanda del Norte, el 13 de junio de 2026. (Paul Faith / AFP) / PAUL FAITH

Los alborotadores, a menudo jóvenes enmascarados, atacaron sobre todo viviendas de personas pertenecientes a minorías étnicas.

En la manifestación del sábado se escucharon vítores y aplausos cuando un orador rindió homenaje a la víctima del ataque, Stephen Ogilvy, quien perdió un ojo.

Su familia, que pide respeto por su vida privada, indicó el miércoles que se encontraba en “estado estable”.

“Belfast se opone al racismo”, “Combatamos el racismo, construyamos la solidaridad” o “el odio es la única amenaza para nuestras calles”, se podía leer en numerosas pancartas.

“Ustedes son el Belfast que yo represento”, dijo la alcaldesa, Róis-Máire Donnelly, quien también afirmó haber recibido amenazas de muerte.

El concejal Seamas de Faoite, del SDLP, un partido nacionalista, dijo estar “consternado” por el ataque con cuchillo y por la violencia posterior.

MÁS INFORMACIÓN: Un apuñalamiento e intento de decapitación en Belfast reaviva las tensiones raciales en el Reino Unido

El sospechoso del ataque con cuchillo, Hadi Alodid, un sudanés de 30 años, fue acusado el miércoles de intento de asesinato y compareció ante un juez.

Permanece en detención hasta su próxima comparecencia el 8 de julio.

Irlanda del Norte ya fue escenario de manifestaciones antiinmigrantes en 2025 y 2024, al igual que otras regiones del Reino Unido.