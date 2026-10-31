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Resumen

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Manifestantes son detenidos por agentes de la policía antidisturbios durante las protestas a escala nacional contra el aumento del costo de la vida y la desigualdad, en Lille, en el norte de Francia, el 31 de octubre de 2026. (Francois LO PRESTI / AFP)
Manifestantes son detenidos por agentes de la policía antidisturbios durante las protestas a escala nacional contra el aumento del costo de la vida y la desigualdad, en Lille, en el norte de Francia, el 31 de octubre de 2026. (Francois LO PRESTI / AFP)
/ FRANCOIS LO PRESTI
Por Agencia EFE

Al menos 296 personas ha sido arrestados este sábado en Francia en el tercer sábado consecutivo de manifestaciones en el país, que, a pesar de ciertos incidentes, transcurrieron mayoritariamente en calma, en un balance provisional del Ministerio del Interior hasta las 18 hora local (16 GMT).

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