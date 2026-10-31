Al menos 296 personas ha sido arrestados este sábado en Francia en el tercer sábado consecutivo de manifestaciones en el país, que, a pesar de ciertos incidentes, transcurrieron mayoritariamente en calma, en un balance provisional del Ministerio del Interior hasta las 18 hora local (16 GMT).

Asimismo, las autoridades anunciaron que registraron, hasta el momento, una decena de gendarmes heridos. No fueron difundidos balances de manifestantes heridos.

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Aunque se trata de datos provisionales, son a priori cifras bastante inferiores a las registradas el pasado sábado, cuando en total a las 20 horas (18 GMT) había ya en total un millar de arrestos.

Las fuerzas del orden siguen en alerta debido a que en las redes sociales circulan llamamientos a protestar sin autorización y a cometer actos violentos aprovechando la noche de Halloween.

Los incidentes al final de las manifestaciones de produjeron en ciudades como París, Marsella, Rennes, Lyon, Nantes o Toulouse, aunque, en general, la participación en las movilizaciones por todo el país -unas 320.000 personas, según cifras oficiales- descendió respecto a las del pasado sábado, y especialmente en comparación a las del 17 de octubre.

Manifestantes son detenidos por agentes de la policía antidisturbios durante las protestas a escala nacional contra el aumento del costo de la vida y la desigualdad, en Lille, en el norte de Francia, el 31 de octubre de 2026. (Francois LO PRESTI / AFP) / FRANCOIS LO PRESTI

Para evitar una jornada como aquella, cuando las fuerzas del orden perdieron el control y los alborotadores realizaron numerosos actos vandálicos, unos 70.000 agentes se han desplegado en el país.

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"Queremos un regreso a la calma", afirmó este jueves 22 de octubre el presidente francés Emmanuel Macron dos días antes de nuevas protestas, y acusó a grupos de extrema izquierda de haber querido "hacer caer la República" durante los recientes disturbios, a falta de seis meses para las elecciones presidenciales. (AFP)

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