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Resumen

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Un manifestante sostiene una bandera de Francia durante las movilizaciones a nivel nacional contra el aumento del costo de vida y la desigualdad, en París, el 31 de octubre de 2026. (Ed JONES / AFP)
Un manifestante sostiene una bandera de Francia durante las movilizaciones a nivel nacional contra el aumento del costo de vida y la desigualdad, en París, el 31 de octubre de 2026. (Ed JONES / AFP)
/ ED JONES
Por Agencia EFE

La movilización social en Francia parece perder fuerza este sábado, con 15.000 manifestantes y 65 acciones contabilizadas en todo el país hasta las 14.00 horas (12.00 GMT), frente a los 37.000 participantes y 108 acciones registradas una semana antes a la misma hora, informó el Ministerio del Interior.

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