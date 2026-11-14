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Manifestantes sostienen una bandera francesa sobre la estatua del «Monumento a la República» en la plaza de la República, durante una manifestación celebrada en París, el 14 de noviembre de 2026. (Dimitar DILKOFF / AFP)
Manifestantes sostienen una bandera francesa sobre la estatua del «Monumento a la República» en la plaza de la República, durante una manifestación celebrada en París, el 14 de noviembre de 2026. (Dimitar DILKOFF / AFP)
/ DIMITAR DILKOFF
Por Agencia EFE

La manifestación en París contra el encarecimiento del coste de la vida dio comienzo este sábado, por quinto fin de semana consecutivo, con la particularidad de incorporar en el mismo cortejo otras movilizaciones en defensa de los derechos de la infancia o contra la violencia policial.

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