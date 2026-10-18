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Resumen

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Escombros en la calle en París, Francia, el 18 de octubre de 2026, un día después de las violentas protestas y vandalismo. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA).
Escombros en la calle en París, Francia, el 18 de octubre de 2026, un día después de las violentas protestas y vandalismo. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA).
/ MOHAMMED BADRA
Por Agencia AFP

Una parisina se queda de piedra frente al amasijo de bicicletas calcinadas que se amontonan este domingo en pleno centro de la capital de Francia, que ofrece un panorama desolador tras los violentos disturbios ocurridos la víspera al margen de las manifestaciones.

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