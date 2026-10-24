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Un bombero francés extingue una barricada en llamas durante una manifestación a favor del poder adquisitivo, la protección de los servicios públicos y la justicia fiscal y social, en Marsella, Francia, el 24 de octubre de 2026. (Thibaud MORITZ / AFP)
Un bombero francés extingue una barricada en llamas durante una manifestación a favor del poder adquisitivo, la protección de los servicios públicos y la justicia fiscal y social, en Marsella, Francia, el 24 de octubre de 2026. (Thibaud MORITZ / AFP)
/ THIBAUD MORITZ
Por Agencia EFE

Tras haberse desarrollado de forma pacífica casi todas las manifestaciones convocadas este sábado en Francia contra el encarecimiento de la vida y las condiciones estudiantiles, que agruparon a 800.000 personas, según los organizadores y 410.000 según la policía, los disturbios comenzaron a estallar en algunas de ellas, como París, Lyon, Marsella, Burdeos, Toulouse o Estrasburgo.

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