icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personas se enfrentan a agentes de policía durante una manifestación contra el alto costo de la vida en Burdeos, Francia, el 24 de octubre de 2026. (EFE/EPA/GUILLAUME PINON)
Personas se enfrentan a agentes de policía durante una manifestación contra el alto costo de la vida en Burdeos, Francia, el 24 de octubre de 2026. (EFE/EPA/GUILLAUME PINON)
/ GUILLAUME PINON
Por Agencia AFP

Francia se prepara para enfrentar este sábado su tercera jornada de movilización social en tres semanas, considerada por el gobierno como de muy alto riesgo de alteraciones del orden público.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?