Francia se prepara para enfrentar este sábado su tercera jornada de movilización social en tres semanas, considerada por el gobierno como de muy alto riesgo de alteraciones del orden público.

La primera jornada de estas manifestaciones contra el alto costo de la vida, el 17 de octubre, dio lugar a escenas de caos, con edificios públicos incendiados y saqueos de miles de comercios en los centros de las grandes ciudades, especialmente en París, Lyon (centro-este) y Marsella (sureste).

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Esas manifestaciones convocaron entre 550.000 personas, según la policía, y 800.000, de acuerdo con el sindicato de izquierda CGT.

Por este motivo, el dispositivo policial fue significativamente reforzado durante la segunda convocatoria, el 24 de octubre, cuando en un clima mayoritariamente pacífico, entre 410.000 y 800.000 personas se manifestaron, con algunos hechos de violencia aislados.

Para este sábado, que coincide con la fiesta de Halloween, se ampliará un dispositivo de seguridad “excepcional”, afirmó el jueves el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien alertó de una jornada “de riesgo muy elevado de alteraciones del orden público”.

El ministro se refirió a “numerosos llamados a cometer saqueos” en las redes sociales. Unos 70.000 policías y gendarmes serán movilizados.

En París se cerrarán más de 40 estaciones del metro y los servicios de tranvía también se verán afectados.

“Se prevén episodios de violencia urbana comparables a los del 17 de octubre a lo largo de toda la jornada”, advirtió una fuente del entorno del ministro.

“Se temen intentos de destrozos y saqueos”, añadió la misma fuente.

Tras la violencia del sábado 17 de octubre, el ministro del Interior entonó su mea culpa y reconoció que habían perdido el control en algunas ciudades, por lo que presentó su dimisión, que fue rechazada por el presidente Emmanuel Macron.

El sábado, las concentraciones estarán autorizadas, “pero no en los centros de las ciudades” y se desarrollarán “en las zonas periféricas”, como el 24 de octubre, enfatizó Nuñez.

Sin embargo, a última hora del viernes, los recorridos de la manifestación presentados por la CGT y los “chalecos amarillos” en París, eran objeto de una puja en la justicia, luego de que el Tribunal Administrativo autorizó el desfile por la célebre plaza de la Bastilla como quieren los organizadores.

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El ministro del Interior no tardó en anunciar que apelarán esta decisión en defensa del orden público.

“Estamos en un Estado de derecho, vamos a recurrir porque, si hemos suspendido este cortejo, es porque hubo daños, hubo enormes destrozos que se cometieron el 17 de octubre, saqueos”, declaró Nuñez.

El Consejo de Estado es el órgano competente para pronunciarse en este caso y podría emitir su decisión durante la noche del viernes.

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"Queremos un regreso a la calma", afirmó este jueves 22 de octubre el presidente francés Emmanuel Macron dos días antes de nuevas protestas, y acusó a grupos de extrema izquierda de haber querido "hacer caer la República" durante los recientes disturbios, a falta de seis meses para las elecciones presidenciales. (AFP)

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