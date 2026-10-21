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Resumen

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Benoit TESSIER / Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de Francia, Emmanuel Macron; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Benoit TESSIER / Kent NISHIMURA / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este miércoles que no tiene elementos que indiquen que existe injerencia extranjera en las protestas violentas que ha registrado el país en los últimos días, pero sí “manipulación” de los hechos “incluso por parte de dirigentes extranjeros”, incluido su homólogo estadounidense, Donald Trump.

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