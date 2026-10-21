El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este miércoles que no tiene elementos que indiquen que existe injerencia extranjera en las protestas violentas que ha registrado el país en los últimos días, pero sí “manipulación” de los hechos “incluso por parte de dirigentes extranjeros”, incluido su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“No hay injerencia exterior visible, pero sí una manipulación extranjera de la información que ha dado lugar a comentarios estúpidos, a la vez que inaceptables, de parte de dirigentes extranjeros”, aseguró Macron desde Doha, donde culmina una gira por Oriente Medio para garantizar el suministro de hidrocarburos.

Macron no nombró a ningún dirigente, pero preguntado por si hacía referencia a Trump, que ha usado las revueltas de Francia dentro de su campaña electoral interna para alentar la amenaza de la inmigración, aseguró: “Entre otros”.

“Hemos visto imágenes de inteligencia artificial que han mostrado escenas que nunca han pasado en Francia, hay gente que ha dicho que hemos sido invadidos por hordas de inmigrantes islamistas, lo cual es totalmente falso”, señaló.

El presidente francés indicó que “en momentos como este se ve quien quiere a Francia y quien no”: “Los que en estos instantes hablan mal de Francia es que no quieren a Francia. Esa gente me fastidia”.

“Vamos a corregir lo que ha pasado. Hay mucha gente que hace campaña a costa de Francia. Cuando ves a gente que está en campaña, en la región o al otro lado del Atlántico, que a veces retoma lo que pasa en la inteligencia artificial o que intenta hacer creer que eso pasa en Francia, quieren hacer campaña a nuestra costa. No necesitamos. Tenemos dificultades que afrontamos metódicamente, con respeto y firmeza. E iremos hasta el final para restablecer el orden”, dijo.

El presidente, que convocó una reunión con los servicios secretos para este jueves para analizar los hechos del pasado fin de semana, aseguró que su Gobierno actúa “con transparencia”.

“En democracia ninguna violencia es legítima, ni verbal ni física, ni contra personas ni contra bienes”, aseguró Macron, que consideró que frente a ello “demasiada gente ha sido ambigua”.

Aseguró que ha ordenado al Gobierno “adoptar todas las medidas para impedir que vuelvan a producirse las escenas inaceptables” que el pasado fin de semana tuvieron lugar, con asaltos y saqueos en el centro de varias grandes ciudades.

Entre esas medidas señaló los toques de queda parciales decretados en algunas urbes, la prohibición de agrupamientos o de ciertas manifestaciones, aunque consideró que por el momento no considera necesario decretar el estado de emergencia, como le piden algunos sectores.

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció el lunes 19 de octubre "toques de queda" en varios puntos de Francia, cuando el gobierno se encuentra bajo presión para poner fin a los disturbios y saqueos registrados desde el fin de semana. (AFP)

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