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Resumen

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Manifestantes se enfrentan a agentes de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) durante una manifestación en Marsella, en el sureste de Francia, el 24 de octubre de 2026. (Thibaud MORITZ / AFP)
Manifestantes se enfrentan a agentes de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) durante una manifestación en Marsella, en el sureste de Francia, el 24 de octubre de 2026. (Thibaud MORITZ / AFP)
/ THIBAUD MORITZ
Por Agencia EFE

La nueva jornada de protestas contra el encarecimiento de la vida reunieron este sábado en Francia entre 410.000 y casi 800.000 personas, según las autoridades y el sindicato CGT, respectivamente.

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