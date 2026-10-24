La nueva jornada de protestas contra el encarecimiento de la vida reunieron este sábado en Francia entre 410.000 y casi 800.000 personas, según las autoridades y el sindicato CGT, respectivamente.

En París, donde las autoridades cambiaron el recorrido a última hora, 250.000 participaron en la marcha, según la CGT, cifra que la prefectura de la policía de la capital rebajó a 110.000.

El gobierno del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, estaba bajo presión para evitar nuevas escenas de disturbios y caos, como las registradas la semana pasada en los márgenes de las manifestaciones.

Entonces, entre 550.000 y 800.000 personas -según las autoridades y los organizadores- recorrieron las calles de Francia.

Este sábado, las autoridades prohibieron las marchas en algunas ciudades para evitar nuevos disturbios.

El movimiento de los chalecos amarillos, que sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019, ya anunció una nueva movilización dentro de siete días contra una “deriva autoritaria”.

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"Queremos un regreso a la calma", afirmó este jueves 22 de octubre el presidente francés Emmanuel Macron dos días antes de nuevas protestas, y acusó a grupos de extrema izquierda de haber querido "hacer caer la República" durante los recientes disturbios, a falta de seis meses para las elecciones presidenciales. (AFP)

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