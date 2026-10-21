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Un hombre pasa junto a un coche calcinado en la calle Yves Toudic, destruido tras un fin de semana de protestas contra el "alto coste de la vida", en el centro de París, el 19 de octubre de 2026. (Kiran RIDLEY / AFP)
Un hombre pasa junto a un coche calcinado en la calle Yves Toudic, destruido tras un fin de semana de protestas contra el "alto coste de la vida", en el centro de París, el 19 de octubre de 2026. (Kiran RIDLEY / AFP)
/ KIRAN RIDLEY
Por Agencia AFP

Las autoridades francesas decretaron un toque de queda este miércoles en algunos barrios de París por tercera noche consecutiva para evitar disturbios y saqueos como los que conmocionaron a Francia el fin de semana.

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