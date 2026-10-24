icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gendarmes franceses detienen a un manifestante durante una protesta a favor del poder adquisitivo, la protección de los servicios públicos y la justicia fiscal y social, en París, el 24 de octubre de 2026. (Sameer AL-DOUMY / AFP)
Gendarmes franceses detienen a un manifestante durante una protesta a favor del poder adquisitivo, la protección de los servicios públicos y la justicia fiscal y social, en París, el 24 de octubre de 2026. (Sameer AL-DOUMY / AFP)
/ SAMEER AL-DOUMY
Por Agencia EFE

El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, indicó este sábado a última hora de la tarde que las fuerzas del orden habían detenido a cerca de 1.000 personas en las manifestaciones que se llevaron a cabo por toda Francia y avisó de que ese número iba a aumentar “de forma significativa”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?