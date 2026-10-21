icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Manifestantes alimentan una hoguera con materiales en el Boulevard Haussmann durante una protesta en curso contra el "alto costo de la vida", en París, el 17 de octubre de 2026. (Guillaume Saligot / AFP)
Manifestantes alimentan una hoguera con materiales en el Boulevard Haussmann durante una protesta en curso contra el "alto costo de la vida", en París, el 17 de octubre de 2026. (Guillaume Saligot / AFP)
/ GUILLAUME SALIGOT
Por Agencia AFP

La líder del sindicato CGT, Sophie Binet, llamó este miércoles a “subir de nivel” las protestas sociales en Francia con una huelga el 5 de noviembre, tras una reunión con el primer ministro, Sébastien Lecornu, sin respuestas a las revindicaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.