La líder del sindicato CGT, Sophie Binet, llamó este miércoles a “subir de nivel” las protestas sociales en Francia con una huelga el 5 de noviembre, tras una reunión con el primer ministro, Sébastien Lecornu, sin respuestas a las revindicaciones.

Francia vivió el sábado algunos de sus peores episodios de violencia callejera de los últimos años, en los márgenes de multitudinarias protestas contra el encarecimiento de la vida y para reclamar mejores condiciones educativas.

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Bajo presión para responder al malestar social, el primer ministro convocó a los principales sindicatos para una reunión este miércoles. Según Binet, no anunció “ninguna medida” para responder a las reivindicaciones de los trabajadores y de los estudiantes.

“Ha llegado el momento de subir de nivel la movilización, la huelga debe tomar el relevo”, agregó, en referencia a la jornada de manifestación y paros que los principales sindicatos convocaron a inicios de octubre para el 5 de noviembre.

“La mejor manera de calmar las manifestaciones es tener unas primeras medidas que apacigüen la rabia y eso, hoy por hoy, no lo tenemos”, abundó el líder del sindicato CFTC, Cyril Chabanier, que precisó que Lecornu “abrió la puerta” a discutir del salario mínimo.

A seis meses de la elección presidencial para elegir al sucesor del centroderechista Emmanuel Macron, el poder adquisitivo es una de las principales preocupaciones de los franceses, sobre todo desde el aumento del combustible desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

Pero una respuesta política que implique un aumento del gasto público se anuncia complicada, máxime cuando el gobierno, en minoría en el Parlamento, busca adoptar un importante ajuste fiscal en 2027 para sanear las arcas públicas y tranquilizar a los mercados.

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, acusó este martes 20 de octubre a grupos de "ultraizquierda" de un plan "insurreccional" durante los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana, en el marco de protestas multitudinarias contra el encarecimiento de la vida. (AFP)

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