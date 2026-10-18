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Resumen

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El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, fue incendiado durante un ataque de manifestantes. (EFE/Cuenta oficial del Ayuntamiento De Limoges en X).
El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, fue incendiado durante un ataque de manifestantes. (EFE/Cuenta oficial del Ayuntamiento De Limoges en X).
/ Cuenta oficial del Ayuntamiento De Limoges en red social X
Por Agencia EFE

Los vecinos de Limoges, ciudad de 130.000 habitantes del centro de Francia, viven con desolación la destrucción de su Ayuntamiento anoche, tras el fuego originado por encapuchados durante las protestas masivas contra el encarecimiento del coste de la vida, que se sucedieron el sábado por todo el país.

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