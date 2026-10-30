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Resumen

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Un agente de policía monta guardia en la plaza de la Nación, en París, durante una jornada de protestas a escala nacional, el 24 de octubre de 2026. (Olivier MORIN / AFP)
Un agente de policía monta guardia en la plaza de la Nación, en París, durante una jornada de protestas a escala nacional, el 24 de octubre de 2026. (Olivier MORIN / AFP)
/ OLIVIER MORIN
Por Agencia AFP

La policía de París anunció el viernes un toque de queda en dos zonas del centro de la capital francesa durante las noches del sábado y el domingo para hacer frente a las manifestaciones contra la carestía y las celebraciones de Halloween.

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