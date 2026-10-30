La policía de París anunció el viernes un toque de queda en dos zonas del centro de la capital francesa durante las noches del sábado y el domingo para hacer frente a las manifestaciones contra la carestía y las celebraciones de Halloween.

Los toques de queda, entre las 23H00 y las 06H00, tienen el objetivo de “mantener o restablecer el orden” en previsión de posibles casos de “alteración del orden público”, indicó la prefectura.

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La policía también prohibió las manifestaciones por el centro de París convocadas para el sábado por el sindicato CGT y el movimiento de los llamados chalecos amarillos contra el alto coste de la vida, pero les autorizó a manifestarse en la periferia de la ciudad.

Ambos recorridos son incompatibles “con las exigencias del orden público” debido a la presencia “de numerosas comisarías de policía, sucursales bancarias, comercios y establecimientos de comida rápida”, entre otros, indica la orden policial.

Los organizaciones que convocan las protestas volvieron a denunciar las prohibiciones y cambios de recorrido impuestos por la policía.

Unef, el principal sindicato estudiantil francés, denunció un intento de “amordazar la voz de los jóvenes” y anunció que intentará manifestarse en el centro de la ciudad pese a la prohibición.

Por su parte, otra organización estudiantil, Fage, anunció que recurirrá a la justicia para impugnar una decisión que “pone en peligro la seguridad”.

A falta de poco más de medio año para las elecciones presidenciales, Francia vive un momento convulso, con un creciente malestar social que ha derivado en protestas, disturbios y saqueos.

El sábado pasado más de 1.400 personas fueron detenidas en el marco de las manifestaciones, a veces violentas, en varias ciudades del país.

Después de un primer estallido violento el 17 de octubre, cientos de miles de personas participaron el sábado en marchas en París y otras ciudades que, en su mayoría, transcurrieron pacíficamente.

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"Queremos un regreso a la calma", afirmó este jueves 22 de octubre el presidente francés Emmanuel Macron dos días antes de nuevas protestas, y acusó a grupos de extrema izquierda de haber querido "hacer caer la República" durante los recientes disturbios, a falta de seis meses para las elecciones presidenciales. (AFP)

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