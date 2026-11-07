Las movilizaciones convocadas este sábado en Francia, por cuarto sábado consecutivo, en defensa del poder adquisitivo y los servicios públicos registraban un descenso de participación, con 7.000 personas en 68 acciones en todo el país hasta las 14:00 hora local (13:00 GMT), cuando todavía no habían comenzado las manifestaciones en las grandes ciudades, según fuentes del Gobierno.

De confirmarse, la cifra refleja la tendencia a la baja de las últimas semanas. A la misma hora del sábado 31 de octubre se contabilizaban 15.000 participantes en 65 acciones, frente a los 37.000 manifestantes en 108 convocatorias del 24 de octubre y los 67.000 asistentes en 198 acciones el 17 de octubre.

Las autoridades describieron la situación en el conjunto del territorio como “globalmente tranquila y controlada”. Hasta las 14:00 hora local (13:00 GMT) se habían producido 18 detenciones, frente a las 27 registradas a la misma hora de la semana anterior, y se habían realizado más de 15.600 controles preventivos.

Pese al descenso de la participación, el Ministerio del Interior mantiene un nivel máximo de vigilancia, especialmente en las grandes ciudades, ante la posibilidad de que grupos considerados de riesgo provoquen incidentes al margen de las manifestaciones.

Las instrucciones del ministro del Interior, Laurent Nuñez, son mantener una respuesta firme frente a cualquier episodio de violencia, según su entorno, que advirtió de que las fuerzas de seguridad intervendrán ante posibles ataques contra personas, comercios, edificios públicos o agentes policiales.

La jornada de este sábado constituye la cuarta consecutiva de movilizaciones durante el fin de semana y se desarrolla dos días después de una protesta nacional convocada por los sindicatos, que reunió a 575.000 personas, según el Ministerio del Interior, y a 1,6 millones, según la Confederación General del Trabajo (CGT).

La manifestación autorizada en París y convocada por los sindicatos y organizaciones estudiantiles arrancó de la plaza de la República, con los acordes de la Orquesta del Nuevo Mundo y cantos de ‘El pueblo unido jamás será vencido’, en español, o la Marsellesa (el himno francés), entre otros, y terminará en la de Nación, se calcula que unas dos horas más tarde.

Los jóvenes Armand, Gwenaëlle y Lucas, residentes en París, acudieron a la manifestación para apoyar las reivindicaciones de los estudiantes y trabajadores con calma y buen humor.

“Creemos que está bien que la gente salga a la calle, grite y defienda sus reivindicaciones, pero nosotros no somos tanto de eso. Estamos aquí para aportar ambiente y buen humor”, explicaron a EFE, al tiempo que se mostraron motivados con las protestas: “No estamos cansados, estamos contentos y seguiremos viniendo mientras haga falta. Podemos venir todos los días hasta final de año”, afirmaron.

En la misma línea se expresó Agnès, jubilada y residente en Montreuil, en la periferia de París, quien se definió como una persona comprometida con las luchas contra el patriarcado y el capitalismo.

“A mi edad, estoy muy preocupada por los jóvenes. El mundo que, desgraciadamente, hemos contribuido a construir va a ser muy difícil para ellos. Lo que puedo hacer es intentar dejarles algo más habitable”, declaró a EFE.

De mediana edad, también Valentin y Axelle se movilizaron hoy para apoyar a los jóvenes, “que tienen por delante un futuro bastante complicado”, señalaron a EFE.

Mientras, la coordinación de los ‘chalecos amarillos’ decidió actuar al margen y mantuvo su convocatoria en la plaza de la Concordia, cerca del palacio del Elíseo y de la Asamblea Nacional, vigilada desde primera hora por un importante dispositivo policial, cuyo control lograron burlar varias decenas de personas que iniciaron una sentada.

Por otra parte, los sindicatos de la enseñanza han convocado una nueva jornada de huelga para el próximo martes en protesta por la situación educativa y las actuaciones policiales contra estudiantes durante las recientes movilizaciones.

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"Queremos un regreso a la calma", afirmó este jueves 22 de octubre el presidente francés Emmanuel Macron dos días antes de nuevas protestas, y acusó a grupos de extrema izquierda de haber querido "hacer caer la República" durante los recientes disturbios, a falta de seis meses para las elecciones presidenciales. (AFP)

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