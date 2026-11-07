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Manifestantes participan en una protesta contra el aumento del costo de vida y los recortes en los servicios públicos en París, Francia, el 7 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH)
Manifestantes participan en una protesta contra el aumento del costo de vida y los recortes en los servicios públicos en París, Francia, el 7 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH)
/ FIRAS ABDULLAH
Por Agencia EFE

Las movilizaciones convocadas este sábado en Francia, por cuarto sábado consecutivo, en defensa del poder adquisitivo y los servicios públicos registraban un descenso de participación, con 7.000 personas en 68 acciones en todo el país hasta las 14:00 hora local (13:00 GMT), cuando todavía no habían comenzado las manifestaciones en las grandes ciudades, según fuentes del Gobierno.

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