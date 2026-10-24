Las protestas convocadas este sábado en numerosas ciudades francesas registraron los primeros enfrentamientos entre manifestantes y policías, sobre todo en Lyon, tercera ciudad del país, que tuvo el ambiente más tenso durante la mañana.

En el resto de las grandes ciudades, incluida la capital, las manifestaciones se desarrollaron en calma, dentro de los itinerarios marcados por las autoridades, lejos de los centros urbanos.

Hasta las 13.00 horas (11.00 GMT) no se había registrado ningún problema importante, según el ministro del Interior, Laurent Nuñez, aunque tras esa hora aparecieron las primeras escaramuzas en Lyon.

La ciudad del sureste del país vio como los agentes del orden lanzaron bombas lacrimógenas para desalojar un agrupamiento de personas, esencialmente de estudiantes, registrado fuera del itinerario autorizado.

La Prefectura aseguró que ordenó desalojar esa plaza ante la presencia de individuos enmascarados que hacía temer posibles actos vandálicos.

La policía francesa lanza gases lacrimógenos durante una manifestación a favor del poder adquisitivo, la protección de los servicios públicos y la justicia fiscal y social, en Lille, Francia, el 24 de octubre de 2026. (Francois LO PRESTI / AFP) / FRANCOIS LO PRESTI

También en Niza, en el sureste del país, las autoridades tuvieron que intervenir para desalojar una plaza. En ese caso lo hicieron utilizando cañones de agua.

En París solo se produjo un conato de tensión cuando grupos de manifestantes intentaron invadir la autopista de circunvalación de la capital, pero fueron impedidos por la intervención de la policía.

En Orleans, en el centro, donde la vigilancia era particularmente elevada por la coincidencia entre el Congreso de la extrema derecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen y una manifestación antifascista, la protesta se desarrolló sin incidentes.

El segundo sábado consecutivo de convocatoria de manifestaciones contra el encarecimiento de la vida, las reivindicaciones estudiantiles y los ‘chalecos amarillos’ llevó al ejecutivo a incrementar el dispositivo de seguridad de forma “significativa”, en palabras de Nuñez.

Hasta 70.000 agentes están desplegados en todo el país para evitar que se repitan las imágenes de guerrilla urbana del pasado sábado, cuando unos 3.000 comercios fueron vandalizados y saqueados.

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"Queremos un regreso a la calma", afirmó este jueves 22 de octubre el presidente francés Emmanuel Macron dos días antes de nuevas protestas, y acusó a grupos de extrema izquierda de haber querido "hacer caer la República" durante los recientes disturbios, a falta de seis meses para las elecciones presidenciales. (AFP)

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