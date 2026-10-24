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Resumen

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Agentes de seguridad francés golpea a un manifestante durante una manifestación a favor del poder adquisitivo, la protección de los servicios públicos y la justicia fiscal y social, en Marsella, Francia, el 24 de octubre de 2026. (Thibaud MORITZ / AFP)
Agentes de seguridad francés golpea a un manifestante durante una manifestación a favor del poder adquisitivo, la protección de los servicios públicos y la justicia fiscal y social, en Marsella, Francia, el 24 de octubre de 2026. (Thibaud MORITZ / AFP)
/ THIBAUD MORITZ
Por Agencia EFE

Las protestas convocadas este sábado en numerosas ciudades francesas registraron los primeros enfrentamientos entre manifestantes y policías, sobre todo en Lyon, tercera ciudad del país, que tuvo el ambiente más tenso durante la mañana.

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