Últimas noticias sobre protestas y disturbios en Francia por aumento del costo de vida y combustible
22:19
- Francia prolonga el toque de queda hasta el lunes 26 de octubre
- Autoridades de Francia extendieron el toque de queda nocturno en zonas comerciales de París tras las protestas por el costo de vida; las medidas incluyen la prohibición de reuniones cerca del Palacio del Elíseo y dejan más de 2,700 detenidos.
22:18
- Este sábado 24, los ‘chalecos amarillos’ convocaron a una nueva protesta en Francia en contra del aumento del costo de vida y del combustible.
22:18
- Además, las organizaciones de estudiantes franceses pidieron este viernes mantener las movilizaciones tras ser recibidos por el presidente Emmanuel Macron, que trataba de aplacar su descontento.
22:17
- Según sus portavoces, Macron se mostró abierto a una reforma del sistema de acceso a la universidad, que ellos quieren derogar de forma total.
22:17
- Los estudiantes, que reclaman mejoras en los institutos, mejores condiciones de estudio y la sustitución de los docentes ausentes, exigieron decisiones precisas.
22:16
- En tanto, el Gobierno francés anunció este que ha establecido una "cooperación reforzada" con las plataformas digitales para evitar que sirvan de canal de organización o propagación de disturbios.
22:16
- El Ministerio del Interior reunió el miércoles a los representantes de Meta, Snap, TikTok, Reddit, Discord y Google para prevenir de forma más efectiva la divulgación de contenidos ilícito.
22:16
- El fin de semana pasado, las manifestaciones degeneraron en muchos casos en batallas urbanas, con ataques a edificios públicos en muchas ciudades y a unos 3.000 comercios que fueron saqueados y vandalizados.