icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gente pasa junto al Coliseo durante una manifestación en la que estudiantes de enseñanza escolar y universitaria exigen más financiación para los centros educativos y apoyo en materia de vivienda, en Roma, el 30 de octubre de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
Gente pasa junto al Coliseo durante una manifestación en la que estudiantes de enseñanza escolar y universitaria exigen más financiación para los centros educativos y apoyo en materia de vivienda, en Roma, el 30 de octubre de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia AFP

Miles de estudiantes y trabajadores salieron a la calle en Italia el viernes para reclamar más fondos para la educación y medidas de alivio frente al aumento del costo de vida, en medio de un amplio despliegue policial para evitar posibles enfrentamientos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?