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Resumen

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Ola de violencia durante protestas en varias ciudades de Francia contra el alza en el costo de vida. (Foto: EFE)
Ola de violencia durante protestas en varias ciudades de Francia contra el alza en el costo de vida. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Francia vivió este sábado una jornada de protestas masivas en todo el país convocadas en redes sociales por un colectivo muy dispar que degeneró en destrozos y saqueos de edificios públicos y comercios, en un día marcado por una gran violencia, de la que el Gobierno y la ultraderecha responsabilizó a la izquierda radical.

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