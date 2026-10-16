Manifestaciones antigubernamentales sacudieron la capital de Albania el viernes por el cuarto día consecutivo, en tanto el primer ministro Edi Rama culpó a “manos extranjeras” por el creciente malestar.

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Las protestas en el país balcánico comenzaron hace más de cuatro meses en rechazo a un proyecto turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump, que generó ira por la supuesta corrupción y la falta de transparencia del gobierno.

Violentas protestas sacuden desde el martes Tirana, donde miles de personas exigen la renuncia de Rama y mejores condiciones universitarias.

El viernes, la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua, mientras que los manifestantes lanzaban piedras contra las fuerzas de seguridad y quemaban contenedores de basura para bloquear las calles de toda la ciudad.

Según periodistas de la AFP, los manifestantes intentaron forzar la entrada de oficinas gubernamentales en el bulevar principal de la capital. Los enfrentamientos continuaron entrada la noche en varias zonas de la ciudad.

Medios locales informaron de que las protestas se extendieron a otras ciudades del país, con actos de violencia de menor escala y boicots estudiantiles en las universidades, lo que supone una escalada significativa en los reclamos.

“No somos criminales. Simplemente queremos una vida mejor (...) No queremos abandonar Albania” , declaró a la AFP Ledia, de 18 años, que no dio su apellido.

Rama insistió en que la protesta “no tiene absolutamente nada que ver con las dificultades, los problemas o las aspiraciones legítimas de quienes desean una vida mejor”.

El primer ministro socialista acusó a intereses extranjeros, que no identificó, de alimentar los disturbios y de tratar de obstaculizar el intento de Albania de integrarse en la Unión Europea. Albania quiere adherirse al bloque y confía en concluir las negociaciones en 2027.

“Son manos extranjeras que no desean que Albania esté en paz” , dijo en un vídeo publicado en Facebook.

Según las autoridades, decenas de personas, principalmente policías, resultaron heridas en los enfrentamientos desde el martes.

Un comunicado de la policía indicó que 160 personas fueron detenidas el jueves por actos de violencia. Un periodista de la AFP vio a grupos enmascarados destrozando escaparates y saqueando tiendas.

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El ministro del Interior, Ervin Demo, dijo el viernes que en los últimos días 156 personas habían resultado heridas, entre ellas 97 policías.

Antes había dicho que se habían registrado casos de uso excesivo de la fuerza policial en dos incidentes y que dos agentes habían sido suspendidos.