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El 16 de octubre de 2026, manifestantes huyeron de la policía antidisturbios durante una protesta antigubernamental en el centro de Tirana, mientras las manifestaciones continuaban por cuarto día consecutivo en protesta por las condiciones universitarias y las demandas de dimisión del primer ministro albanés, Edi Rama. ARMEND NIMANI / AFP
El 16 de octubre de 2026, manifestantes huyeron de la policía antidisturbios durante una protesta antigubernamental en el centro de Tirana, mientras las manifestaciones continuaban por cuarto día consecutivo en protesta por las condiciones universitarias y las demandas de dimisión del primer ministro albanés, Edi Rama. ARMEND NIMANI / AFP
Por Agencia AFP

Manifestaciones antigubernamentales sacudieron la capital de Albania el viernes por el cuarto día consecutivo, en tanto el primer ministro Edi Rama culpó a “manos extranjeras” por el creciente malestar.

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