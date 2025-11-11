El presidente francés Emmanuel Macron se reúne con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mahmud Abbas en el Palacio Presidencial del Elíseo en París, Francia. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Proyectos israelíes de anexión de Cisjordania serían “una línea roja”, dice Macron a Abbas
El mandatario francés, , declaró este martes que los proyectos israelíes que buscan anexar parcial o totalmente Cisjordania son una “línea roja” que implicaría una respuesta conjunta con la UE, durante un encuentro en París con el presidente de la Autoridad Palestina, .

Los planes para una anexión parcial o total “constituyen una línea roja a la que responderemos con firmeza junto con nuestros socios europeos”, declaró Macron al recibir a Abbas en el Palacio del Elíseo.

“La violencia de los colonos y la aceleración de los proyectos de colonización alcanzan nuevos récords que amenazan la estabilidad de Cisjordania y constituyen una violación del derecho internacional”, denunció Macron.

Abbas, que administra parcialmente ocupada, reafirmó su voluntad de organizar elecciones dentro de un año.

“Renovamos ante ustedes nuestro compromiso con las reformas” de la , declaró Abbas tras su reunión con el presidente francés.

Estas reformas pasan por “la organización de elecciones presidenciales y legislativas”, aseguró el líder palestino.

Imagen de archivo del presidente palestino Mahmoud Abbas. Foto: EFE/EPA/Alaa Badarneh
Macron, a su vez, precisó que se celebrarían “un año después del paso a la segunda fase del alto el fuego” en Gaza, que incluye el desarme de .

Israel y el movimiento islamista palestino Hamás aún se encuentran en la primera fase de la tregua sellada el 9 de octubre bajo los auspicios del presidente estadounidense .

Los dirigentes también anunciaron la creación de un comité conjunto para la elaboración de una constitución palestina, después de que .

“Decidimos crear un comité conjunto para la consolidación del Estado de Palestina”, declaró Macron.

El comité “contribuirá a la elaboración de una nueva constitución, cuyo borrador me ha presentado el presidente Abbas”, añadió.

La reunión entre Abbas y Macron fue la primera desde el reconocimiento del Estado palestino por . Abbas se designa ahora como “presidente del Estado de Palestina” en los documentos oficiales franceses.

