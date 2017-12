El líder separatista de Cataluña, Carles Puigdemont, pidió el sábado al gobierno español que le permita regresar a España a tiempo para la sesión de apertura del Parlamento catalán el 23 de enero, para que pueda convertirse en el próximo presidente de la región.

Carles Puigdemont, que gobernó en Cataluña hasta octubre y enfrenta un posible arresto en España por su papel en la organización de un referéndum ilegal sobre la independencia y por proclamar una república catalana, se encuentra actualmente en un exilio autoimpuesto en Bélgica.

Los partidos separatistas obtuvieron una mayoría parlamentaria en las elecciones regionales del jueves, aunque aún no está claro si Carles Puigdemont y otros líderes encarcelados del movimiento podrán asistir a las sesiones de la asamblea.



"Quiero volver a Cataluña, lo más pronto posible, quisiera volver ahora mismo. Sería una buena noticia para España. Hay que hacer todo lo posible para que yo vuelva, para que mi gobierno vuelva", dijo en una entrevista con Reuters.



Al preguntársele sobre si volvería a tiempo para la sesión de apertura que tendrá lugar como muy tarde el 23 de enero, dijo: "Eso sería lo normal. Si no se permite que sea investido president hay una grave anomalía en el sistema democrático español".



"Yo soy el presidente de la Generalitat ahora y voy a continuar siendo el presidente si el estado español respeta el resultado de las urnas", dijo el ex presidente cesado por el gobierno español hace dos meses.



Carles Puigdemont, que ha pedido un diálogo con el gobierno español para resolver las tensiones actuales entre la región y las autoridades de Madrid, dijo que estaba listo para escuchar cualquier oferta del presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, incluso si esta oferta no incluía la independencia declarada inconstitucional por los tribunales.



Fuente: Reuters