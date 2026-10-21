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Resumen

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el enviado especial de Estados Unidos en San Petersburgo el 21 de octubre de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el enviado especial de Estados Unidos en San Petersburgo el 21 de octubre de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / AFP).
/ GAVRIIL GRIGOROV
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró este miércoles dispuesto a reanudar en noviembre las negociaciones de paz sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos, tras la reunión mantenida con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

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