El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró este miércoles dispuesto a reanudar en noviembre las negociaciones de paz sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos, tras la reunión mantenida con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

“El presidente informó a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto”, dijo Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.

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Al respecto, añadió que Witkoff comentó que “esto será recibido, sin lugar a dudas, con gran satisfacción por el presidente de EE.UU., Donald Trump”.

Las negociaciones tripartitas no se celebran desde mediados de febrero debido al comienzo de la operación militar estadounidense en Irán.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (derecha), conversa con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff , durante su reunión en San Petersburgo el 21 de octubre de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / AFP). / GAVRIIL GRIGOROV

Ushakov destacó que el enviado de Trump informó al líder ruso sobre el resultado de las consultas con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y los representantes europeos en Oslo.

Destacó que Putin escuchó las “nuevas posturas e ideas” consensuadas por Kiev y los europeos en la capital noruega, “aunque, en el contexto del proceso de arreglo en Ucrania, no había muchas cosas útiles”.

Putin aprovechó también para destacar “la iniciativa estratégica” del ejército ruso en todos los sectores del frente y el hecho de que Ucrania lanzó un ataque masivo contra Moscú el día de las elecciones legislativas.

También se abordaron otros asuntos como la guerra en Irán, el acuerdo para el suministro de diésel ruso a EE.UU. y otros proyectos económicos bilaterales, señaló Ushakov.