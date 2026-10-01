El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió hoy que su país empleará “todo su arsenal” en caso de ataque contra el enclave báltico de Kaliningrado o cualquier otra región rusa.

“Si llegamos al caso de un ataque directo contra la Federación Rusa, y me refiero a Kaliningrado, pero también puede pasar con cualquier otro territorio, por supuesto, en la agenda figurará inevitable e inmediatamente la cuestión del empleo por parte de Rusia de todo el armamento a su alcance. Eso es inevitable”, dijo Putin en el club de debate Valdái.

El jefe del Kremlin subrayó que las declaraciones hechas en los últimos dos días por los diplomáticos rusos son absolutamente acertadas, aunque matizó que nadie mencionó “las armas nucleares”.

“Nosotros no asustamos a nadie (...), esas no son intimidaciones, sino la respuesta a los intentos de amedrentarnos”, señaló.

Entre esos intentos citó preparativos europeos para una guerra contra Rusia a finales de esta década, las constantes maniobras de la OTAN en el Báltico y los apresamientos de barcos rusos, actos que calificó de “escalada”.

“Nosotros no amenazamos a nadie, no tenemos intención de atacar ni en 2029, ni en 2030, ni en 2050. Pero si nos topamos con una agresión, tenemos que responder”, afirmó.

Aseguró que la Alianza Atlántica tiene mucho mayor potencial económico y de población que la Federación Rusa, pero recordó que Moscú cuenta con armamento estratégico, en clara alusión al armamento hipersónico, “que nadie posee”.

“Debemos aprovechar nuestra ventaja competitiva. (...) Decidiremos nosotros cual será“, aseveró.

La OTAN acusó a Rusia de recurrir a la “retórica militar” después de que Moscú mostrara la voluntad de emplear armas nucleares en caso de “bloqueo aéreo y marítimo de Kaliningrado”, algo que Moscú considera un ‘casus belli’.