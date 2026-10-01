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Resumen

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El presidente ruso Vladimir Putin se dirige al público durante la reunión del Club de Debate Valdai en Moscú el 1 de octubre de 2026. (Foto de Igor IVANKO / AFP).
El presidente ruso Vladimir Putin se dirige al público durante la reunión del Club de Debate Valdai en Moscú el 1 de octubre de 2026. (Foto de Igor IVANKO / AFP).
/ IGOR IVANKO
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió hoy que su país empleará “todo su arsenal” en caso de ataque contra el enclave báltico de Kaliningrado o cualquier otra región rusa.

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