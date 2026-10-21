El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este miércoles la liberación de Stephen Hubbard, un estadounidense acusado de combatir en calidad de mercenario en la guerra de Ucrania, durante una reunión con el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff, informaron las agencias rusas.

Hubbard, un profesor de inglés jubilado, fue condenado en un juicio a puerta cerrada en octubre de 2024 a casi siete años de prisión por “actividades mercenarias” en beneficio de Ucrania. Él niega los cargos.

Se encuentra en el aeropuerto de Púlkovo de San Petersburgo, dijo Putin, según las agencias rusas.

El enviado especial del dirigente estadounidense Donald Trump se reunió con Putin en San Petersburgo para informarle de su encuentro con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Oslo la víspera, que Witkoff calificó de “productivo”.

Trump afirmó el martes que le había pedido a Putin la liberación de Hubbard.

“He hablado con él largo y tendido. Le he pedido que lo libere. A ver qué pasa”, declaró Trump a los periodistas en Washington.

El miércoles, la agencia de noticias Tass citó en ruso a Witkoff dando las gracias a Putin.

“Hace unos días, me reuní con su hijo, que es pastor de la iglesia, y mantuvimos una conversación. Le agradezco que haya liberado a su padre”, afirmó Witkoff, según Tass.