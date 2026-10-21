icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En esta imagen, tomada por el servicio de prensa del Tribunal Municipal de Moscú el 7 de octubre de 2024, el ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, de 72 años, acusado de luchar como mercenario para Ucrania, asiste a la audiencia judicial. (AFP).
En esta imagen, tomada por el servicio de prensa del Tribunal Municipal de Moscú el 7 de octubre de 2024, el ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, de 72 años, acusado de luchar como mercenario para Ucrania, asiste a la audiencia judicial. (AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este miércoles la liberación de Stephen Hubbard, un estadounidense acusado de combatir en calidad de mercenario en la guerra de Ucrania, durante una reunión con el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff, informaron las agencias rusas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.