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Resumen

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El presidente de Rusia Vladimir Putin dirige una reunión del Consejo de Seguridad por videoconferencia en la residencia estatal de Novo-Ogaryovo, en las afueras de Moscú, el 23 de octubre de 2026. (Foto de Mikhail METZEL / AFP).
El presidente de Rusia Vladimir Putin dirige una reunión del Consejo de Seguridad por videoconferencia en la residencia estatal de Novo-Ogaryovo, en las afueras de Moscú, el 23 de octubre de 2026. (Foto de Mikhail METZEL / AFP).
/ MIKHAIL METZEL
Por Agencia EFE

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó este lunes al presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección, y destacó la contribución personal del político al desarrollo de las relaciones entre ambas potencias.

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