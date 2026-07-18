Por Guillermo Vera Ayala

El político opositor ruso Boris Nadezhdin fue inhabilitado este viernes 17 por la justicia de su país para participar en las elecciones legislativas de setiembre, y estará imposibilitado además de presentarse durante un año. La sanción también impedirá que recaude firmas para registrar una nueva candidatura.

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