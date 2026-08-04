icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rawa Majid es el líder de la red criminal Foxtrot. (Policia sueca).
Rawa Majid es el líder de la red criminal Foxtrot. (Policia sueca).
Por BBC News Mundo

“Me voy a embarcar en una misión descabellada...”.

TE PUEDE INTERESAR