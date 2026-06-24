Países de Europea occidental y central -entre ellos España, Francia y Reino Unido- han emitido alertas rojas debido a que se prevé que en los próximos días se intensifique una ola de calor con temperaturas que superarán los 40 °C.

Más de la mitad de las regiones de Francia se encuentran actualmente bajo el nivel máximo de alerta meteorológica y se ordenó el cierre de cientos de escuelas.

El país galo registró el día más caluroso desde que existen registros (44.3ºC en Pissos, Landes), al tiempo que se ha confirmado la muerte por ahogamiento de al menos 40 personas mientras nadaban en zonas sin vigilancia en los últimos días.

“No es algo que deba tomarse a la ligera: nadar en zonas sin vigilancia durante una ola de calor”, declaró a la radio francesa la ministra francesa de Deportes y Juventud, Marina Ferrari.

Ferrari señaló que demasiadas personas intentaban refrescarse en ríos y canales sin tener necesariamente en cuenta los riesgos.

Entre las víctimas mortales se encontraba una niña de 13 años que había ido a bañarse con su familia en el río Sena, a la altura de Fontaine-le-Port, el domingo por la tarde, a pesar de que no sabía nadar.

Varias personas también se ahogaron en Alemania, mientras se prevé que las temperaturas alcancen hasta los 40°C en el oeste y el suroeste del país para finales de la semana.

En España, la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) advirtió esta semana de temperaturas “extremadamente altas” para la época —entre cinco y diez grados por encima de lo habitual—, con algunas zonas que podrían alcanzar los 44 °C.

Se ha emitido una alerta roja para el País Vasco, donde se prevé que las máximas en San Sebastián lleguen a los 40 °C, casi el doble del promedio para esta época del año.

El servicio meteorológico del Reino Unido (Met Office) emitió una inusual alerta roja por calor para el miércoles y el jueves en partes de Inglaterra y Gales, ante previsiones que apuntan a que las temperaturas podrían llegar a los 38 °C en algunas zonas.

Las autoridades de Alemania, Italia, Suiza y Luxemburgo han emitido advertencias rojas similares.

La causa inmediata de este aumento en las temperaturas es un “domo de calor”: una masa de aire cálido que se desplaza hacia el norte desde el Sahara, queda “estancada” sobre Europa, atrapando aire caliente en su interior.

Esta masa es alimentada por un potente sistema de alta presión conocido como el “anticiclón africano”.

Calor más intenso y duradero

Los científicos subrayan, sin embargo, que no hay duda de que la recurrencia en las olas de calor es un indicador del cambio climático provocado por el ser humano, resultado en gran medida de la quema de carbón, petróleo y gas.

Météo-France destaca que, de las 51 olas de calor registradas en Francia desde 1947, 34 han ocurrido a partir del año 2000 y 26 desde 2011.

La Oficina Meteorológca de Reino Unido estima que el calor extremo que se observa durante las recientes olas de calor es diez veces más probable ahora debido al cambio climático, y estos son eventos no son solo son más intensos, si no que también duran más.

El lunes, durante la Semana de la Moda de Milán, las temperaturas alcanzaron los 37 °C. (Reuters).

En los últimos 50 años la duración de los períodos cálidos se ha duplicado.

“El cambio climático provocado por el ser humano ha servido de plataforma de lanzamiento para este fenómeno, cargando la atmósfera de calor adicional y haciendo que las temperaturas extremas sean mucho más intensas de lo que habrían sido en el pasado”, explica el doctor Akshay Deoras, investigador en el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading, Inglaterra.

Pero el factor determinante de este fenómeno, agrega el investigador, es un “domo de calor”.

Qué es un domo de calor

“Imagínatela como una enorme tapa atmosférica que impide la formación de nubes y permite que un sol implacable caliente el suelo día tras día”, explica el doctor Deoras.

“Al mismo tiempo, el aire que desciende bajo el sistema de alta presión se comprime y se calienta, de forma muy parecida a como se calienta el aire dentro de una bomba de bicicleta al accionarla”.

Es esencialmente una masa de aire caliente arraigada obstinadamente en un lugar, atrapando a los que están dentro a nivel del suelo en una ola de calor prolongada.

Los científicos creen que estos eventos son provocados por un cambio brusco en las temperaturas del océano.

A su vez, el aumento de la temperatura del agua calienta el aire y los vientos empujan ese calor hacia la tierra.

Una vez que el aire caliente llega a tierra, queda atrapado por un sistema de alta presión, formando una cúpula flanqueada por sistemas de baja presión a ambos lados.

La alta presión calienta aún más la columna de aire comprimiéndola, actuando efectivamente como un domo.

gráfico del domo de calor

Cambio climático: lo que está por venir

Estas olas de calor que están batiendo todos los récords se han producido en un mundo que, en promedio, es unos 1,4 °C más cálido que a finales del siglo XIX, debido a actividades humanas como la quema de combustibles fósiles.

Sin embargo, el calentamiento global podría acercarse a los 3 °C para finales de siglo, según las políticas climáticas actuales de los gobiernos de todo el mundo.

Esto supondrá inevitablemente nuevos récords de temperatura, lo que plantea desafíos particulares para países como el Reino Unido y Suiza, cuyas infraestructuras y edificaciones no están preparadas para el calor extremo.

“El clima en el que vivimos hoy simplemente no es aquel con el que crecimos; nuestros edificios e infraestructuras están lamentablemente mal preparados para lo que está por venir”, advierte Friederike Otto, profesora de ciencias climáticas del Imperial College de Londres.

Hasta 1990, el récord de temperatura del Reino Unido para cualquier mes era de 36,7 °C, establecido en 1911.

Desde entonces, esa cifra se ha superado varias veces y actualmente se sitúa en 40,3 °C, marca registrada en julio de 2022.

Con el avance del cambio climático, pronto será una posibilidad real alcanzar temperaturas aún más elevadas, advierte Richard Betts, jefe de investigación sobre impactos climáticos del Met Office y profesor de la Universidad de Exeter.

“Mientras no reduzcamos las emisiones globales de carbono a cero neto, seguiremos calentando el planeta y se seguirán batiendo récords de temperatura”, afirmó.