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Resumen

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La ola de calor marca temperaturas récord en Francia. (Getty Images).
La ola de calor marca temperaturas récord en Francia. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

Países de Europea occidental y central -entre ellos España, Francia y Reino Unido- han emitido alertas rojas debido a que se prevé que en los próximos días se intensifique una ola de calor con temperaturas que superarán los 40 °C.

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