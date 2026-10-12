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Resumen

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El papa León XIV ofrece su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (Foto de Andreas SOLARO / AFP).
El papa León XIV ofrece su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (Foto de Andreas SOLARO / AFP).
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia AFP

El papa León XIV será hospitalizado el martes para ser operado de un nódulo en el pulmón, después de diecisiete meses de pontificado a un ritmo frenético.

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