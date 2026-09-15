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Resumen

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Motor a reacción de un dron que atacó una gasolinera en el distrito Holosiivskyi de Kiev, Ucrania, el 15 de septiembre de 2026. (Foto de Oleksandr Gusev/NurPhoto vía AFP).
Motor a reacción de un dron que atacó una gasolinera en el distrito Holosiivskyi de Kiev, Ucrania, el 15 de septiembre de 2026. (Foto de Oleksandr Gusev/NurPhoto vía AFP).
/ OLEKSANDR GUSEV
Por BBC News Mundo

Rusia tiene un nuevo arma en su guerra contra Ucrania y por ahora le está dando resultado.

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