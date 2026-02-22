Francia convocará al embajador de EE.UU. por comentarios sobre activista de extrema derecha asesinado

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un manifestante sostiene una pancarta durante una manifestación en homenaje al activista de extrema derecha Quentin Deranque, cerca del Instituto de Estudios Políticos "Sciences Po" (IEP), en Estrasburgo, el 22 de febrero de 2026. (SEBASTIEN BOZON / AFP)
/ SEBASTIEN BOZON
Por Agencia AFP

El ministerio francés de Relaciones Exteriores convocará al embajador de Estados Unidos Charles Kushner por unos comentarios de la administración de Donald Trump sobre el asesinato de un activista de extrema derecha imputado a la izquierda radical, informó el canciller este domingo.

