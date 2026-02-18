Meloni condena el asesinato del ultra francés y alerta del “odio ideológico” en Europa

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, condenó este miércoles el reciente asesinato del joven ultraderechista francés Quentin Deranque a causa de un “odio ideológico” que, a su parecer, es “una herida para toda Europa”.
“El asesinato del joven Quentin Deranque en Francia es un hecho que perturba y duele profundamente. La muerte de un muchacho de poco más de veinte años agredido por grupos vinculados al extremismo de izquierda y por un clima de odio ideológico que atraviesa diversas naciones es una herida para toda Europa”, dijo en sus redes.
Con su mensaje, acompañado por una foto de la víctima, Meloni se refería al asesinato a golpes el pasado sábado en Lyon del joven presuntamente a manos de grupos de la extrema izquierda francesa.
“Ninguna idea política y ninguna contraposición ideológica puede justificar la violencia o transformar el debate en agresión física. Cuando el odio y la violencia ocupan el lugar del diálogo pierde siempre la democracia”, advirtió la primera ministra italiana.
Su vicepresidente y líder de la Liga, Matteo Salvini, aliado de la Agrupación Nacional de la francesa Marine Le Pen, también ha condenado este asesinato como “un hecho de una gravedad increíble” y ha alertado de “la escalada de acciones criminales” de la extrema izquierda.
