Meloni condena el asesinato del ultra francés y alerta del “odio ideológico” en Europa

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se dirige a los medios de comunicación en el castillo de Alden Biesen en Alden Biesen, Bélgica central, el 12 de febrero de 2026. (Ludovic MARIN / AFP)
Por Agencia EFE

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, condenó este miércoles el reciente asesinato del joven ultraderechista francés Quentin Deranque a causa de un “odio ideológico” que, a su parecer, es “una herida para toda Europa”.

