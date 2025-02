Con el 100% de los votos contador, el 28,6 % que logró el bloque conservador de Merz le otorga 208 escaños en el Bundestag (Cámara Baja), de un total de 630 asientos. El Partido Socialdemócrata (SPD), del actual canciller Olaf Scholz, alcanzó un 16,4 % (120 escaños) y se ubicó en tercer lugar, su peor resultado en la historia. Si ambas formaciones llegan a un acuerdo, tendrían una mayoría de 328 diputados en total.

Merz dijo el lunes que ha recibido “el pleno apoyo y respaldo” de su formación política para intentar crear una “gran coalición” con el SPD.

Friedrich Merz, líder de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania y principal candidato a canciller de su partido, se dirige a sus seguidores tras su triunfo en las elecciones. (Foto de INA FASSBENDER / AFP). / INA FASSBENDER

“Estoy decidido a mantener conversaciones rápidas y constructivas con los socialdemócratas para formar un gobierno de coalición [...] antes de Pascua”, es decir el 20 de abril, declaró Mezr desde la sede de la CDU en Berlín.

Agregó que el 20,8% obtenido por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que la colocó en el segundo lugar, era el “último aviso” para los principales partidos del país.

La agencia EFE indicó que los contactos preliminares fueron preparados de antemano y Merz conversó el lunes con los copresidentes del SPD, Lars Klingbeil y Saskia Esken, y con Scholz lo hará en los próximos días.

Mezr sostuvo que los contactos se centrarán en tres grandes temas: la política exterior y de seguridad (con Ucranioa en el foco), la migración irregular y la economía.

Por su parte, Klingbeil afirmó el lunes que su formación está abierta a entablar conversaciones con Merz, pero destacó que la pelota está ahora en el tejado del líder democristiano.

El canciller alemán Olaf Scholz en una conferencia de prensa del Partido Socialdemócrata (SPD) después de las elecciones generales. (Foto de Ronny HARTMANN / AFP). / RONNY HARTMANN

“El mundo es turbulento y las decisiones no esperan. Vemos lo que el nuevo Gobierno estadounidense hace o deja de hacer y no sabemos qué decisiones se podrán plantear en Alemania en los próximos días en relación a Ucrania. La política alemana tiene la tarea de hacer fuerte a Europa en esta fase histórica”, dijo Klingbeil, en rueda de prensa.

Esto es lo que debes saber del futuro canciller de Alemania.

¿Quién es Friedrich Merz?

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania, Friedrich Merz, recibe flores antes de una reunión de la cúpula del partido, el 24 de febrero de 2025. (EFE/HANNIBAL HANSCHKE).

Friedrich Merz nació en Brilon, oeste de Alemania, el 11 de noviembre de 1955, en el seno de una familia católica conservadora. Su padre fue juez de la localidad.

Se afilió a la CDU cuando aún estaba en la escuela. En 1972 ingreso a las Juventudes Cristianodemócratas (JU).

Tras terminar el colegio hizo el servicio militar y entre 1976 y 1982 estudió derecho como becario de la Fundación Konrad Adenauer.

En 1981 se casó con Charlotte Gass, con quien tiene tres hijos.

Entre 1989 y 1994 fue eurodiputado y luego pasó al Parlamento federal, donde estuvo entre 1994 y 2009 cuando, por diferencias con la entonces canciller y presidenta de la CDU, Angela Merkel, abandonó la política de manera temporal.

La pelea con Merkel

Angela Merkel junto a Friedrich Merz en una imagen del La fotografía 4 de abril de 2000. (Foto de Michael Jung / dpa / AFP). / MICHAEL JUNG

El medio The Conversation recordó que a principios de la década del 2000, después de que Merkel se convirtiera en líder de la CDU, destituyó a Merz de su cargo de líder parlamentario del partido y asumió ella el puesto.

Merkel nunca nombró a Merz ministro. En el 2009, este decidió no presentarse de nuevo al Parlamento para dedicarse de lleno a sus intereses en el sector privado como abogado y como miembro del consejo de administración de una empresa.

Merz criticó la decisión de Merkel de desplazar a la CDU hacia el centro y dijo que le preocupaba que eso abriera espacio para que se moviera el AfD, indicó The Conversation.

Tras su retorno a la política, Merz se convirtió en líder del partido en el 2022 y le dio al CDU una visión mucho más conservadora.

El Producto Bruto Interno (PBI) de Alemania

cerró en números rojos en el 2023 y 2024, sumando dos años de contracción, algo que no se veía desde en fin de la Segunda Guerra Mundial.

La economía, su relación con Trump y la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Conferencia anual de Acción Política Conservadora (CPAC), el 22 de febrero de 2025. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP). / ALEX WROBLEWSKI

En lo económico, Merz es un liberal que aboga por la desregulación y los recortes fiscales para impulsar el crecimiento de Alemania.

En cuanto a Estados Unidos, envió una nota escrita a mano a Donald Trump para felicitarlo por su elección y destacó su “liderazgo”. Sin embargo, el domingo Merz prometió “lograr la independencia” de EE.UU. y reconoció que Trump es “en gran medida indiferente” al destino de Europa.

Merz es proeuropeo y ha dicho que una cooperación europea más estrecha es una parte fundamental de la respuesta de Europa a Trump.

El analista internacional Enrique Banús le dijo a El Comercio que Merz es un pragmático con mucha experiencia en el mundo empresarial.

“Tiene un desafío importantísimo en el contexto internacional, y también hacia adentro, porque la economía está muy mal en Alemania, y el tema de la migración también está por resolverse”, anotó Banús.

“En cuanto a Estados Unidos, es un hombre de una orientación Atlántica, como se suele decir en Alemania, con relaciones positivas hacia ese país. Trump ha felicitado a los alemanes por el buen resultado de las elecciones. En estos comicios, los hombres de Trump han apoyado a la AfD. Merz no era el candidato ideal para Washington, pero está más cerca de su espectro político que el actual canciller Scholz. En ese sentido, creo que será más fácil que tenga una cierta influencia en Estados Unidos”, remarcó Banús.

El analista destacó que el partido de Merz apoya claramente a Ucrania y a su presidente Volodymyr Zelensky, mucho más claramente que Scholz, que ha sido dubitativo.

La CDU está de acuerdo con ofrecer a Ucrania el armamento que necesite para resistir a la invasión rusa, incluidos misiles de crucero Taurus.

Resultados de las elecciones en Alemania desde 1990. (AFP).

El récord de votos de la AfD

La copresidenta del partido Alternativa para Alemania (AfD) y principal candidata a la elección federal, Alice Weidel, asiste a una conferencia de prensa el 24 de febrero de 2025. (EFE/CHRISTOPHER NEUNDORF).

Tras las elecciones, el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) está más fuerte que nunca al conseguir el 20,5 % de votos, duplicando su resultado de las elecciones anteriores y obteniendo su mejor performance desde su fundación en el 2013.

Pese a ello, los conservadores han reiterado su negativa a negociar cualquier tipo de pacto con la AfD.

¿Por qué su ascenso? Banús destacó que la AfD se hizo fuerte en la antigua República Democrática Alemana (RDA) o Alemania del este, donde consiguió un 35% de votos.

“Le ha favorecido la alta participación en las elecciones, de más del 83%. Ellos han sido capaces de movilizar a personas que no solían ir a votar”, indicó Banús.

La AfD dominó en la antigua Alemania del Este. (AFP).

“La alta votación de la AfD es una señal de descontento, de que en situaciones de crisis como la que atraviesa Alemania la gente opta por opciones populistas”, agregó.

“Tiene mucho que ver con la percepción de que los gobiernos de partidos tradicionales no son capaces de resolver los grandes problemas del país; ese es el reto que ahora tiene Merz, demostrar que eso no es así, porque si no lo consigue seguirán subiendo las opciones populistas, las que prometen soluciones fáciles para temas complejos”, enfatizó.