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Resumen

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El rey Haakon VIII de Noruega preside una reunión extraordinaria del gabinete en el Palacio Real de Oslo el 28 de agosto de 2026, tras la muerte del rey Harald V de Noruega. Foto: LISE ÅSERUD / NTB / AFP
El rey Haakon VIII de Noruega preside una reunión extraordinaria del gabinete en el Palacio Real de Oslo el 28 de agosto de 2026, tras la muerte del rey Harald V de Noruega. Foto: LISE ÅSERUD / NTB / AFP
/ LISE ASERUD
Por Agencia EFE

Haakon Magnus, hijo menor del fallecido Harald V de Noruega y nuevo rey noruego al ser primero en la línea sucesoria, ha sido un príncipe que, como su progenitor, rompió moldes al casarse con una plebeya y madre soltera: Mette-Marit.

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