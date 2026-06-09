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El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, posa durante una entrevista con la AFP en el Tribunal de Honor del Palacio Real de París el 7 de febrero de 2024. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP).
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, posa durante una entrevista con la AFP en el Tribunal de Honor del Palacio Real de París el 7 de febrero de 2024. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP).
/ DIMITAR DILKOFF
Por Agencia EFE

Karim Khan asumió la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en 2021 como un prestigioso abogado británico, pero, cinco años después, su perfil está marcado por las órdenes de arresto contra líderes rusos e israelíes, sanciones de Estados Unidos y una investigación por presunta conducta sexual indebida que ha llevado a su suspensión temporal.

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