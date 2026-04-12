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El líder del partido de oposición TISZA (Respeto y Libertad), Peter Magyar, ondea una bandera de Hungría mientras se dirige a sus seguidores en la Plaza de los Héroes, en el centro de Budapest, el 23 de octubre de 2025. (Foto de Attila KISBENEDEK / AFP).
El líder del partido de oposición TISZA (Respeto y Libertad), Peter Magyar, ondea una bandera de Hungría mientras se dirige a sus seguidores en la Plaza de los Héroes, en el centro de Budapest, el 23 de octubre de 2025. (Foto de Attila KISBENEDEK / AFP).
/ ATTILA KISBENEDEK
Por Agencia AFP

En apenas dos años, Peter Magyar eguidoresrevivió al moribundo partido Tisza, hasta lanzar un asalto y derrotar a Viktor Orbán, quien buscaba un quinto periodo consecutivo como primer ministro de Hungría.

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